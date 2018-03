POL-LB: Unterschlagung in Böblingen; Zeugen nach waghalsigem Überholmanöver auf der B 464/Magstadt gesucht; Ehestreit in Böblingen eskaliert

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Bettgestell entwendet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer dreisten Unterschlagung geben können, die am Donnerstag zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr in der Königsberger Straße in Böblingen verübt wurde. Bislang unbekannte Täter entwendeten in einem günstigen Moment ein Bettgestell, das im Rahmen eines Wohnungsumzugs kurzzeitig vor einem Wohnhaus abgestellt war. Bei dem Diebesgut handelt es sich um das Unterteil eines Boxspringbetts, dessen Wert sich auf etwa 400 Euro beläuft.

B 464 / Magstadt: Gefährdung im Straßenverkehr

Auf der Bundesstraße 464 kam es am Donnerstag gegen 19.55 Uhr zu einer Gefährdung im Straßenverkehr, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr zwischen Renningen und Sindelfingen ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker wohl eine Sperrfläche und überholte auf Höhe der Ausfahrt Magstadt zwei vor ihm fahrende Lkw. Während des Überholvorgangs musste ein entgegenkommender 46 Jahre alter Skoda-Fahrer eine Notbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Pkw-Lenker zu verhindern. Der Unbekannte wich unterdessen auf seine Spur zwischen den beiden Lkw aus und setzte anschließend seine Fahrt unbeirrt in Richtung Sindelfingen fort. Er war vermutlich mit einem schwarzen Mercedes mit Karlsruher (KA) Kennzeichen unterwegs war. Hinweise zum Fahrzeuglenker nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen. Darüber hinaus werden die beiden bislang unbekannten Lkw-Fahrer gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Böblingen: Streit zwischen Eheleuten eskaliert

Vermutlich aufgrund verbaler Streitigkeiten kam es am Donnerstag gegen 22.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schramberger Straße in Böblingen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Im Zuge des Streits gerieten die Eheleute im Alter von 24 und 28 Jahren zunächst verbal aneinander. Der Streit artete schließlich in eine handgreifliche Auseinandersetzung aus, in deren Verlauf sich beide Kontrahenten auf noch ungeklärte Art und Weise Schnittverletzungen zugezogen haben und dadurch leicht verletzt worden sind. Während der Auseinandersetzung hielt sich der gemeinsame einjährige Sohn mit in der Wohnung des Ehepaares auf. Er wurde ebenfalls verletzt und musste zusammen mit seiner 24-jährigen Mutter vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den näheren Umständen des Geschehens dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell