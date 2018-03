POL-LB: Erdmannhausen: Verkehrsunfall mit Linienbus; Ludwigsburg-Poppenweiler: Vorfahrt missachtet; Großbottwar: gefährliches Überholmanöver; Vaihingen an der Enz: Brand

Ludwigsburg (ots) - Erdmannhausen: Verkehrsunfall mit Linienbus

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 10:20 Uhr in der Marbacher Straße in Erdmannhausen ereignete. Ein 65jähriger Busfahrer war mit einem Linienbus und etwa 15 Fahrgästen in Richtung Marbach unterwegs. Aufgrund von geparkten Autos am rechten Fahrbahnrand musste er teilweise die Gegenfahrspur nutzen. Die 45-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden VW hielt daher am rechten Fahrbahnrand an, um den Bus passieren zu lassen. Als der Bus auf der Höhe des VW war fuhr sie an, um weiter Platz zu schaffen. Hierbei kam es jedoch zur Kollision. Der VW drehte sich und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Busfahrer bremste stark ab, wodurch eine 63jährige Insassin stürzte und leicht verletzt wurde. Die Verkehrspolizeidirektion, Tel. 0711/6869-0, sucht Fahrgäste des Linienbusses und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Ludwigsburg-Poppenweiler: Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden von etwa 19.000 Euro und eine Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14:00 Uhr in Poppenweiler ereignete. Eine 33-jährige Skoda-Fahrerin war auf der Odenheimstraße in Fahrtrichtung Poppenweiler unterwegs und wollte nach links in die Steinheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich ein vorfahrtsberechtigtes Wohnmobil, dessen 58-jähriger Fahrer in Richtung Poppenweiler fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Skoda lösten die seitlichen Airbags aus, die 33 Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Großbottwar: gefährliches Überholmanöver

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro und forderte ein Überholmanöver, das sich am Donnerstag gegen 19:20 Uhr auf der L1100 in Großbottwar ereignete. Ein 60jähriger Opel-Fahrer war in Richtung Steinheim unterwegs und überholte etwa 300 Meter nach dem Hochbergfeldtunnel ein Fahrzeug. Dabei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Peugeot. Der 59jährige Fahrer musste seinen Peugeot nach rechts in den Grünstreifen lenken, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht, der Peugeot wurde bei dem Ausweichmanöver jedoch beschädigt. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Fahrzeuglenker verletzt.

Vaihingen an der Enz: Brand

Eine glimmende Zigarettenkippe war vermutlich die Ursache für einen Brand, der am Freitag gegen 04:00 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Buchenweg in Vaihingen an der Enz ausbrach. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer zügig löschen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 700 Euro. Die Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt.

