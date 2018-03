POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Pkw durchbricht teilweise Brückengeländer

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Lenker eines BMW die Albert-Schweitzer-Straße (Kreisstraße 1066) in Böblingen-Dagersheim Richtung Ortsmitte. Dabei kam der Lenker auf Höhe der Brücke über die Schwippe (Einmündung Wiesentalstraße/Kirchgasse/Schulstraße) wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, touchierte seitlich den entgegenkommenden Daimler-Benz einer 52 Jahre alten Lenkerin, ehe der BMW dann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend rammte das Fahrzeug das angrenzende Brückengeländer und kam schließlich mit den Vorderrädern über dem Brückenrand zum Stillstand. Sowohl der 20-Jährige, die 52-Jährige als auch deren 18-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Brückenkonstruktion entstanden nach derzeitigem Sachstand keine Beeinträchtigungen, die die Verkehrssicherheit gefährden. Der durchbrochene Abschnitt wurde abgesichert. Der Sachschaden beläuft sich auf 17.000 Euro. Die Feuerwehr Böblingen war mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Einsatzfahrzeugen und ebenfalls fünf Helfern vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zur Verkehrsunfallaufnahme zwei Streifenbesatzungen im Einsatz

