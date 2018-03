POL-LB: Verkehrsunfall in Tamm; Einbruch in Erdmannhausen und Kornwestheim; Feuerwehreinsatz in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Tamm: Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 19:30 Uhr auf der Kreisstraße 1671 ereignete. Ein 26 Jahre alter Ford-Lenker war auf der Fritz-Lieken-Straße unterwegs und wollte nach links auf die K 1671 einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen vorfahrtsberechtigten Skoda, dessen 34-jähriger Fahrer in Richtung Bissingen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt jedoch außer Betrieb war. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Erdmannhausen: Baumaschinen gestohlen

Auf Baumaschinen im dreistelligen Wert hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Montag und Mittwoch einen Garagenanbau in der Badstraße in Erdmannhausen heimsuchten. Die Unbekannten versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, hebelten sie gewaltsam die Schlupftür auf und gelangten so ins Innere der Garage, aus der sie anschließend das Diebesgut entwendeten. Dabei handelt es sich um zwei Winkelschleifer und eine Stichsäge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Einbruch in Gartenhäuser

Auf zwei Gartengrundstücke hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Montag und Mittwoch im Gewann "Klingelbrunnen" in Kornwestheim zuschlugen. Die Unbekannten brachen gewaltsam die Türen von zwei Gartenhäusern sowie einem Gerätehaus auf und durchsuchten diese. Anschließend entwendeten die Täter diverse Elektrogeräte, deren Wert sich auf eine dreistellige Summe beläuft. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Remseck am Neckar-Aldingen am Neckar:

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Mittwoch gegen 18:50 Uhr im Hofener Weg in Remseck am Neckar-Aldingen am Neckar in einem Fabrikgebäude zu einem Kabelbrand. Nachdem ein Zeuge in einem Lagerraum auf eine qualmende Kabelbuchse aufmerksam geworden war, löschte er den Brand mit Hilfe eines Pulverlöschers und alarmierte die Feuerwehr. Nach Überprüfung des Brandortes rückte die Freiwillige Feuerwehr Remseck wieder ab. Sie befand sich mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell