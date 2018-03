POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht, Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrerin und 34-Jährige attackiert Rettungskräfte

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Eglosheim: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 15:20 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen BMW, der auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Monreposstraße in Eglosheim abgestellt war. Der Unbekannte machte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, aus dem Staub. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Ludwigsburg: Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrerin

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 14:15 Uhr in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg ereignete. Eine 49-jährige VW-Lenkerin war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. An der Kreuzung zur Robert-Franck-Allee musste sie im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt bremsen und setze ihre Fahrt anschließend vermutlich bei mittlerweile geltendem Rotlicht fort, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer 55-jährigen Fahrradfahrerin kam. Die 55 Jährige wollte die dortige Fußgängerampel bei Grünlicht überqueren. Die Radlerin zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ludwigsburg: 34-Jährige attackiert Rettungskräfte

Im Zuge eines medizinischen Notfalls wurde am Mittwoch gegen 18:00 Uhr der Rettungsdienst in die Schlossstraße in Ludwigsburg gerufen. Eine vermutlich angetrunkene Frau war in einem Linienbus aus unbekanntem Grund ohnmächtig geworden. Während die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes die Frau im Krankenwagen versorgen wollten, wurde die 34-Jährige zunehmend aggressiv. Sie versuchte die Rettungskräfte zu schlagen und zu treten. Glücklicherweise wurde das Rettungspersonal durch den Angriff nicht verletzt. Die Frau musste schließlich unter Polizeibegleitung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen versuchter Körperverletzung rechnen.

