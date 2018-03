POL-LB: Böblingen: Rotlichtunfall; Nufringen: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Rotlichtunfall

Ein schwer und ein leicht verletzter Autofahrer sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Panzerstraße und des Herdwegs in Böblingen eignete. Ein 81 Jahre alter Mazda-Lenker war in der Panzerstraße in Richtung Böblingen unterwegs. Gleichzeitig befand sich ein 36-jähriger Chevrolet-Lenker auf der Gegenfahrbahn. Als der 36-Jährige bei "grün" von der Panzerstraße nach links in den Herdweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda. Mutmaßlich hatte der 81-Jährige übersehen, dass die für ihn geltende Ampel auf "rot" umgesprungen war. Während der Chevrolet-Lenker schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus kam, erlitt der Mann im Mazda leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nufringen: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagmorgen, gegen 04.20 Uhr, wurden die Bewohner eines Hauses in der Goethestraße in Nufringen unsanft geweckt, da die Freiwillige Feuerwehr Nufringen mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräfte anrückte. In einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Möglicherweise entstand der Qualm durch ein Küchengerät, das auch noch unbekannter Ursache zu schmoren begonnen hatte. Die 37 Jahre alte Bewohnerin des betreffenden Wohnung erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Das Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte belüftet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell