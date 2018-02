POL-LB: Leonberg-Eltingen: Diebstahl aus Wohnung

Ludwigsburg (ots) - Mit einem dreisten Trick verschaffte sich ein Dieb am Dienstag gegen 11:00 Uhr Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame in der Lobensteiner Straße in Eltingen. Der Fremde gab sich als Vertreter einer Krankenkasse aus und gelangte so in das Wohngebäude. Unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen, ließ ihn die Seniorin schließlich auch in ihre Wohnung. Nachdem der Unbekannte anschließend gegangen war, musste die Frau feststellen, dass ihr Geldbeutel fehlte. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag und diverse Dokumente. Der bislang unbekannte Täter ist ca. 50 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er trug eine schwarze Hose, Jacke, Handschuhe und Wollmütze. Zudem führte er eine schwarze Mappe mit sich. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

