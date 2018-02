POL-LB: Zeugensuche nach Gasalarm in Leonberg, Verkehrsunfall in Leonberg, Berichtigung zu Baumdiebstahl in Ditzingen

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Zeugensuche nach Gasalarm in Schnellrestaurant

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, ist nach einem vermeintlichen Gasalarm, der am Sonntag in einem Schnellrestaurant in Leonberg-Ramtel gemeldet wurde (wir berichteten am 26.02.2018, 21:40 Uhr), weiter auf der Suche nach Zeugen und bittet um Hinweise. Der Vorfall war gegen 18:00 Uhr angezeigt worden. Ein tatsächlicher Gasaustritt konnte durch die Feuerwehr jedoch schnell ausgeschlossen werden. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass vermutlich das Versprühen von Pfefferspray ursächlich für den Alarm war. Der Rettungsdienst musste 13 Verletzte an Ort und Stelle behandeln, weitere Personen meldeten im Nachhinein Beschwerden. Die Ermittlungen zu den Verursachern dauern an.

Leonberg: Verkehrsunfall wegen Sichtbehinderung

Einen Sachschaden von etwa 12.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 07:30 Uhr auf der Landesstraße 1187 bei Leonberg ereignete. Ein 50-jähriger Ford-Lenker kam aus Leonberg und fuhr in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Kreuzung zur L 1188 geriet er in eine Art Dampf- oder Rauchwolke und musste aufgrund der Sichtbehinderung bremsen. Hinter ihm war ein 22-Jähriger in einem VW unterwegs, dessen Sicht ebenfalls behindert war. Vermutlich übersah er, dass der Ford angehalten wurde, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Den Dampf oder Rauch hatte mutmaßlich ein Fahrzeug mit einem technischen Defekt verursacht. Der 50-Jährige kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher der Sichtbehinderung geben können.

Ditzingen-Heimerdingen: Nussbaum-Diebstahl als Missverständnis geklärt

Wie bereits am Montag berichtet, fiel am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr in Heimerdingen auf, dass ein etwa zehn Meter hoher, städtischer Nussbaum fehlte. Entgegen der Vermutung, dieser sei von unbekannten Tätern gefällt und entwendet worden, stellte sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen heraus, dass der Baum schadhaft und berechtigt abgesägt worden war.

