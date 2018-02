POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht, Brand durch Zigarettenkippe und hoher Sachschaden durch Einbruchsversuch

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 17:45 Uhr und 20:10 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen BMW, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg abgestellt war. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Ludwigsburg: Brand durch Zigarettenkippe

Die Feuerwehr rückte am Dienstag gegen 17:00 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften in die Kirchstraße in Ludwigsburg aus, nachdem dort ein Brand gemeldet worden war. Vermutlich durch eine in einem Lichtschacht entsorgte Zigarettenkippe entwickelte sich ein Schwelbrand. Da der Lichtschacht mit der Lüftungsanlage eines Geschäfts verbunden ist, wurde der Rauch im Gebäude verteilt. Das Geschäft musste geräumt werden. Das gesamt Gebäude musste belüftet werden. Das Bekleidungsgeschäft blieb für den Rest des Tages geschlossen. Ob ein Sachschaden entstand, ist derzeit nicht bekannt.

Ludwigsburg: Hoher Sachschaden durch Einbruchsversuch

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten in der Nacht auf Dienstag in eine Spielhalle in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg einzusteigen. Zunächst machten sich die Unbekannten an einer massiven Tür zu schaffen. Der Aufbruchsversuch misslang jedoch. Hierauf stemmten sie die Stahlvergitterung des danebenliegenden Fensters aus der Verankerung und hebelten das Fenster auf. Da das Fenster jedoch von Innen zugestellt war, konnten die Täter nicht in die Spielhalle eindringen. Die Unbekannten richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro an.

