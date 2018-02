POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Rutesheim; Einbruch in Sindelfingen (2); Feuerwehreinsatz in Leonberg

Ludwigsburg (ots) - BAB 8 / Rutesheim: Unfall nach Sekundenschlaf

Vermutlich war ein Sekundenschlaf ursächlich für einen Unfall, der sich am Mittwoch gegen 04:20 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim ereignete. Ein 48 Jahre alter VW-Lenker war von München kommend in Richtung Karlsruhe auf dem rechten von insgesamt drei Fahrstreifen unterwegs, als er vermutlich einnickte. In der Folge fuhr er einen vorausfahrenden Sattelzug auf, an dessen Steuer ein 51-Jähriger saß. Der VW wurde unter dem Sattelzug eingeklemmt und mitgezogen. Der 51-jährige Fahrer bemerkte den Aufprall und hielt auf dem Seitenstreifen an. Durch den Unfall zog sich der 48-Jährige schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen bis etwa 06:40 Uhr gesperrt. Mit einer Kehrmaschine führten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg Reinigungsarbeiten durch.

Sindelfingen-Maichingen: Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die am Dienstag zwischen 17:40 Uhr und 22:50 Uhr ein Wohnhaus in der Schwenninger Straße in Sindelfingen-Maichingen heimsuchten. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räume und ließen eine vierstellige Bargeldsumme mitgehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Dienstag zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Warmbronner Straße in Sindelfingen verübt wurde. Über eine zuvor aufgebrochene Tür gelangten bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung, die sie anschließend durchsuchten. Hierbei fielen ihnen zwei Laptops, ein Smartphone sowie zwei Weinflaschen in die Hände, deren Wert sich auf eine dreistellige Summe beläuft. An der Tür entstand ein geringer Sachschaden.

Leonberg: Brandalarm in Asylunterkunft

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte am Dienstag gegen 14:20 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften in die Rutesheimer Straße in Leonberg aus, nachdem dort ein Brandalarm gemeldet worden war. In einer Asylunterkunft hatte ein Bewohner Essen auf dem Herd überkochen lassen, weshalb es zu einer Rauchentwicklung kam und der Alarm ausgelöst wurde. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell