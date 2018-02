POL-LB: Möglingen: Rotlicht missachtet; Erdmannhausen: Brand

Ludwigsburg (ots) - Möglingen: Rotlicht missachtet

Einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 10:30 Uhr auf der Landesstraße 1140 bei Möglingen ereignete. Ein 56-jähriger VW-Transporter-Fahrer war von Ludwigsburg in Richtung Möglingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd übersah er vermutlich das Rotlicht der dortigen Ampel, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer 26-jährigen VW-Polo-Lenkerin kam. Die 26-Jährige befand sich auf der Linksabbiegerspur und wollte bei Grünlicht auf die A81 in Richtung Stuttgart auffahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Erdmannhausen: Brand

Nicht ganz abgekühlte Aschereste in einem Container für Kompost waren vermutlich die Ursache für einen Brand, der am Dienstag gegen 15:30 Uhr in der Mörikestraße in Erdmannhausen ausbrach. Die Freiwillige Feuerwehr Erdmannhausen, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer zügig löschen. Es entstand kein Sachschaden.

