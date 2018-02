POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht im Industriegebiet; Schwieberdingen: Vorfahrtsunfall; Markgröningen: Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ditzingen: Unfallflucht im Industriegebiet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 06.00 Uhr und 17.45 Uhr im Industriegebiet in Ditzingen sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, nun Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub.

Schwieberdingen: Vorfahrtsunfall

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag kurz vor 19.00 Uhr im Kreisverkehr der Stettiner und der Breslauer Straße in Schwieberdingen ereignete. Ein 19 Jahre alter VW-Lenker fuhr von der Breslauer Straße kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit eine 45-jährige Mini-Lenkerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Die beiden PKW stießen zusammen und mussten hierauf abgeschleppt werden.

Markgröningen: Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 13.20 Uhr einen Unfall in der Graf-Hartmann-Straße in Markgröningen beobachten konnten. Ein 33 Jahre alte VW-Fahrer, der von der Tammer Straße kommend in Richtung Grabenstraße unterwegs war, wollte wohl nach links in die Bahnhofsstraße abbiegen und übersah hierbei mutmaßlich die rot zeigende Linksabbiegerampel. Ein entgegenkommender 23-jähriger BMW-Lenker stieß schließlich mit dem VW zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro.

