POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Remseck am Neckar; Exhibitionist in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Remseck am Neckar-Aldingen: Verkehrsunfallflucht

Am Montag zwischen 20:00 Uhr und 22:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Neckarkanalstraße in Remseck am Neckar-Aldingen einen VW-Golf, der auf dem Parkplatz einer Vereinsgaststätte abgestellt war. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die hintere Stoßstange und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.200 Euro. Anschließend machte sich der Verursacher auf und davon. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten.

Ludwigsburg-Nord: Unbekannter entblößt sich

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, ermittelt gegen einen bislang unbekannten Mann, der sich am Dienstag gegen 13:40 Uhr zwei Frauen im Alter von 32 und 45 Jahren in exhibitionistischer Weise zeigte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden Frauen in einem Einkaufszentrum die Rampe des dritten Obergeschosses des "Parkhauses West". Dort trat ihnen plötzlich ein bislang unbekannter Mann entgegen, der lediglich mit einer grünen Armee Jacke bekleidet und im Genitalbereich entblößt war. Nachdem die Frauen daraufhin ihre Fahrt fortgesetzt hatten, lief der Täter in unbekannte Richtung davon. Bei ihm soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit grauen Haaren handeln, der eine normale Figur hat.

