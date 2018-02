POL-LB: Pleidelsheim: Unfall mit schwer verletzem Fahrer und sechsstelligem Sachschaden; Bönnigheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

Ludwigsburg (ots) - Pleidelsheim: Unfall mit schwer verletztem Fahrer und sechsstelligem Sachschaden

Mutmaßlich ein technischer Defekt führte am Dienstagvormittag, kurz vor 11.00 Uhr, auf der Landesstraße 1115 zwischen Großbottwar und Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall, bei dem ein 27 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro entstand. Der 37-Jährige war mit einem Unimog, beladen mit Streugut, und einem Anhänger, beladen mit einem Bagger, in Richtung der Kreisgrenze unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Kreisstraße 1607, die in Richtung Kleinaspach führt, kam es vermutlich zu einem Schaden im Bereich der Anhängevorrichtung des Unimogs. Das Gespann wurde in der Folge instabil, kam nach links von der Fahrbahn ab und in den dort verlaufenden Grünstreifen. Unimog und Anhänger lösten sich schließlich voneinander. Der Anhänger prallte gegen zwei Bäume und kam zum Stillstand. Der Klein-LKW stürzte auf die Beifahrerseite, so dass sich das gesamte Streugut im Grünstreifen verteilte. Ob auch der Bagger beschädigt wurde, steht noch nicht fest. Der 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergearbeiten war die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar befand sich mit insgesamt 29 Einsatzkräften und sechs Fahrzeuge vor Ort. Seit etwa 16.10 Uhr sind wieder beide Spuren befahrbar. Der Anhänger muss jedoch noch abgeschleppt werden.

Bönnigheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Montag und Dienstag machten sich bislang unbekannte Sprayer in der Meimsheimer Straße in Bönnigheim an einem Firmengebäude zu schaffen. Mit grüner und silbergrauer Farbe besprühten die Täter ein Hallentor sowie eine Grundstücksmauer und hinterließen mehrere Schriftzüge und Zahlenkombinationen. Insgesamt beträgt der Sachschaden etwa 700 Euro. Der Polizeiposten Bönnigheim, Tel. 07143/22414, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

