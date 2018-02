POL-LB: Verkehrsunfall in Markgröningen und Vaihingen an der Enz, Straßenverkehrsgefährdung in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots) - Markgröningen: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 06:00 und 16:00 Uhr vermutlich im Vorbeifahren einen im Graf-Eberhard-Weg in Markgröningen geparkten Mercedes. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Die Polizei konnte an der Unfallstelle Lackantragungen sowie Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges sichern. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Vaihingen an der Enz: Auf Sattelzug aufgefahren

Einen Sachschaden von etwa 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße B10 von Vaihingen an der Enz in Richtung Enzweihingen ereignete. Ein 55-jähriger Suzuki-Fahrer überholte etwa 100 Meter vor der Egelseebrücke drei Fahrzeuge und scherte hinter einem Sattelzug mit Anhänger wieder ein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit prallte der Suzuki auf den Anhänger des 52-jährigen Lkw-Lenkers. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde vermutet, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht und er unterzog sich einer Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Vaihingen an der Enz: Gefährdung des Straßenverkehrs

Wegen seiner Fahrweise ist am Montagabend ein 85-Jähriger in einem Mercedes zunächst auf der B 10 und anschließend bei der Fahrt durch Vaihingen an der Enz und Kleinglattbach aufgefallen und hatte seine Tour auf der L 1125 in Richtung Bietigheim-Bissingen fortgesetzt. Der Senior kam gegen 21:30 Uhr von Schwieberdingen. Er soll in Schlangenlinien gefahren und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Er sei auch mit auffallend niedriger Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe abrupt und grundlos gebremst. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten entgegenkommende Fahrzeuge dem Mercedes ausweichen. An der Zufahrt zum Industriegebiet Sachsenheim konnte das Auto durch eine Polizeistreife gestoppt werden. Vermutlich war die Fahrweise des Seniors eine Folge altersbedingter körperlicher und geistiger Mängel. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Er muss zudem mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0 bittet Autofahrer, die dem Mann ausweichen mussten oder dessen Fahrweise beobachtet haben, sich zu melden.

