Ludwigsburg (ots) - Aufgrund eines schweren Unfalls am vergangenen Mittwoch (wir berichteten am 21.02.2018; 16:33 Uhr) kam es auf der A 81 in Richtung Heilbronn zu einem Rückstau von mehreren Kilometern. Im Rahmen dieses Staus bildeten Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse. Zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach nutzte gegen 15:30 Uhr ein dreister Motorradfahrer diese Rettungsgasse mutmaßlich zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens und fuhr in der Gasse zwischen dem mittleren und linken Fahrstreifen hindurch. Beamte der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg wurden im Rahmen der "Verkehrsüberwachung Rettungsgasse" auf den Vorfall aufmerksam und entschlossen sich, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Sie folgten ihm im Streifenfahrzeug, holten ihn ein und hielten ihn schließlich an. Nachdem sie ihn angesprochen hatten, entzog sich der Fahrer der Kontrolle und fuhr davon. Trotz einer eingeleiteten Verfolgungsfahrt konnte der zunächst unbekannte Mann im Stau entkommen. Anhand einer Videoaufzeichnung und dem abgelesenen Kennzeichen haben Polizeibeamte den mutmaßlichen Fahrer ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen 29 Jahre alten Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund dieser Feststellung muss der Tatverdächtige mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, verbotswidrigem Überholen und Verstoß gegen die Rettungsgasse rechnen.

Darüber hinaus weist das Polizeipräsidium Ludwigsburg im Zuge der landesweiten Kampagne "Rettungsgasse - rettet Leben" auf den folgenden Link hin:

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/startschuss-fuer-kampagne-rettungsgasse-rettet-leben/

