POL-LB: Rutesheim: Opel-Lenkerin prallt gegen Baum; Leonberg: Unbekannter beschädigt zewi PKW und Polizei stößt bei Kontrolle auf mutmaßlichen Drogenhändler

Ludwigsburg (ots) - Rutesheim: Opel-Lenkerin prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen erlitt eine 27 Jahre alte Opel-Lenkerin am Montag gegen 13.30 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1060 zwischen Renningen und Rutesheim. Die Frau war in Richtung Rutesheim unterwegs, als ihr auf Höhe eines Waldparkplatzes ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf ihrer Spur entgegen kam. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, zog die 27-Jährige ihren Wagen nach rechts. Sie kam hierauf nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter, schrammte am ersten Baum entlang und prallte dann gegen einen zweiten. Sie mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen des Unfalls.

Leonberg-Eltingen: Unbekannter beschädigt zwei PKW

Vermutlich mit Flüssigklebstoff beschädigte ein noch unbekannter Täter am Montag zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr zwei Fahrzeuge, die in der Wilhelmstraße in Eltingen standen. Der Täter verteilte den Klebstoff auf den Windschutzscheiben des Sprinter und des Honda. Anschließend wurden die Scheibenwischer festgeklebt. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Polizei stößt bei Kontrolle auf mutmaßlichen Drogenhändler

Wegen Handel mit Betäubungsmittel und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Leonberg derzeit gegen einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen. Gemeinsam mit Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz führten Beamte des Polizeireviers Leonberg am Montag Kontrollen im Stadtgebiet Leonberg durch. Kurz nach 19.00 Uhr trafen sie in einem Geschäftszentrum in der Römerstraße auf einen jungen Mann. Als dieser die Polizisten entdeckte, ergriff er sofort die Flucht. Während er versuchte davon zu laufen, entledigte sich der Mann mehrerer kleiner Tütchen und zweier weiterer Gegenstände. Kurz darauf konnten die Beamten den Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Bei den weggeworfenen Gegenständen handelte es sich um mutmaßlich zum Verkauf in Tütchen abgefülltes Marihuana, eine Feinwaage und ein Springmesser. Der 21-Jährige wurde im Anschluss zum Polizeirevier Leonberg gebracht, wo er sich gegen die Maßnahmen der Polizisten widersetzte und um sich trat. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Das Betäubungsmittel, die Feinwaage und das Springmesser wurden beschlagnahmt. Da es sich bei dem Messer um einen verbotenen Gegenstand handelt, wird der 21-Jährige auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt rechnen müssen. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell