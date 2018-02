POL-LB: Verkehrsunfall in Herrenberg; Versuchter Einbruch in Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Leichtverletzter und Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montag gegen 17:30 Uhr auf der Seestraße in Herrenberg ereignete. Ein 62 Jahre alter Fiat-Lenker sowie ein gleichaltriger Mercedes-Lenker waren hintereinander stadteinwärts auf der Seestraße unterwegs, als sie kurz nach dem Einmündungsbereich zur Hirschgasse verkehrsbedingt anhalten mussten. Eine nachfolgende 27-jährige VW-Lenkerin erkannte diesen Umstand mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Mercedes auf, der wiederum auf den Fiat geschoben wurde. Durch den Aufprall wurde der 62-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Holzgerlingen: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Montag zwischen 08:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Köhlbergstraße in Holzgerlingen auf ein Wohnhaus abgesehen. Während der Unbekannte gewaltsam versuchte ein Türschloss zu öffnen, wurde er vermutlich durch einen Hund gestört, der sich zur Tatzeit im Haus aufhielt. Der Täter brach schließlich sein Vorhaben ab und flüchtete. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 800 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell