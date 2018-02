POL-LB: Ehningen: Brand im Schützenhaus

Ludwigsburg (ots) - Auf etwa 300.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Brand am Montag gegen 12.30 Uhr im Schützenhaus in Ehningen entstand. Vermutlich könnte eine Kerze, die in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gebrannt hatte, zu dem Feuer geführt haben. Die Bewohnerin erlitt einen Schock. Ein Zeuge, der noch versuchte den Brand zu löschen, erlitt eine Rauchgasvergiftung. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Ehningen, Gärtringen und Hildrizhausen befanden sich mit fünf Fahrzeugen und 41 Wehrleuten im Einsatz. Durch den Brand im ersten Obergeschoss wurde auch das zweite Obergeschoss, in dem sich vermietete Zimmer befinden, in Mitleidenschaft gezogen. Darüber hinaus dürfte die im Erdgeschoss gelegene Gaststätte aufgrund der Löscharbeiten Schaden genommen haben. Derzeit ist das Haus nicht bewohnbar. Die Gaststätte kann bis auf weiteres nicht betrieben werden.

