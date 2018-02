POL-LB: BAB 81/Herrenberg: Auffahrunfall mit 15.000 Euro Sachschaden; Gäufelden: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots) - BAB 81/Herrenberg: Auffahrunfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen ereignete. Ein 49 Jahre Fahrer eines Kleintransporters, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, musste verkehrsbedingt abbremsen. Sein Hintermann, ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer, bemerkte dies vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Absicherung der Unfallstelle übernahm die Autobahnmeisterei Herrenberg.

Gäufelden: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Am Montag kam es gegen 07:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1359 bei Gäufelden. Eine 21-jährige Lenkerin eines Toyota fuhr von Öschelbronn in Richtung Tailfingen und übersah einen 39-jährigen Rennradfahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Der PKW touchierte den Radler, was zur Folge hatte, dass der 39-Jährige über die Motorhaube in den Grünbereich geschleudert wurde. Der Mann, der einen Fahrradhelm trug, zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

