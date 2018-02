POL-LB: Ditzingen: Nussbaum gefällt und entwendet; Affalterbach: Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - Ditzingen-Heimerdingen: Nussbaum gefällt und entwendet

Am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr entdeckte ein Zeuge, dass im Bereich Max-Planck- Ecke Hemminger Straße in Heimerdingen ein etwa zehn Meter hoher Baum fehlte. Ein noch unbekannter Täter hat den etwa 30 Jahre alten Nussbaum vermutlich in den Tagen zuvor abgesägt und entwendet. Die Spuren am Baumstumpf weisen darauf hin, dass der Nussbaum möglicherweise mit einem Greifarm stabilisiert, maschinell glatt abgetrennt und anschließend abtransportiert wurde. Der Wert wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Hemmingen, Tel. 07150/2092-0, in Verbindung zu setzen.

Affalterbach: Verkehrsunfall

Sachschaden von etwa 11.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 09:00 Uhr auf der Landesstraße 1127 von Waiblingen in Richtung Affalterbach ereignete. Ein 52-jähriger Isuzu-Fahrer hielt auf der L1127 an, um zunächst den Gegenverkehr durchfahren zu lassen und anschließend in einen landwirtschaftlichen Weg einzubiegen. Eine 23-jährige Mercedes-Lenkerin übersah ihn vermutlich aus Unachtsamkeit und fuhr mutmaßlich ungebremst auf den Isuzu auf. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren kurzfristig Verkehrsregelungsmaßnahmen erforderlich.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell