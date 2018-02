POL-LB: Gefährliche Körperverletzung in Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Schlägerei vor einer Bar

Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Bar in der Leonberger Altstadt im Bereich "Im Zwinger" zwischen mehreren Personen zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, die schließlich eskalierte. Zwei 28-Jährige gerieten gegen 02:45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit fünf fremden Männern im Alter zwischen 26 und 31 Jahren aneinander und wurden im Verlauf der Handgreiflichkeiten leicht verletzt. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten die fünf Verdächtigen im Bereich des Marktplatzes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Personengruppe. Die beiden Verletzten mussten zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell