POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Verhehrunfall unter Alkoholeinwirkug und Unbekannte beschädigten Fahrzeuge auf dem Parkplatz "Höllberg"

Ludwigsburg (ots) - BAB 8/Rutesheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag kurz nach 16:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Eine 49 Jahre alte Audi-Lenkerin befuhr die linke Fahrspur und bremste verkehrsbedingt ab. Ein nachfolgender 58-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr vermutlich aufgrund zu wenig Sicherheitsabstand auf den Audi auf. Während der Unfallaufnahme auf einem nahegelegenen Parkplatz nahe der Anschlussstelle Rutesheim bemerkten die Polizeibeamten, dass der 58-Jährige nach Alkohol roch. Nach einem Atemalkoholtest, der positiv verlief, wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

BAB 8/Rutesheim: Unbekannte beschädigen Fahrzeuge auf dem Parkplatz "Höllberg"

Bislang Unbekannte beschädigten am Donnerstag gegen 01:20 Uhr auf dem Parkplatz "Höllberg" an der Bundesautobahn 8 zwei geparkte PKW. Vermutlich stiegen die Täter auf die Fahrzeugdächer des Mercedes und des Peugeot und sprangen darauf herum. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass wohl ein Kleinwagen besetzt mit drei Männern und einer Frau auf den Parkplatz fuhr. Einer der Männer beschädigte anschließend die beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell