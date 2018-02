POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Bondorf; Verkehrsunfall in Sindelfingen; Widerstand gegen Polizeibeamte in Böblingen; Einsatzkräfte in Sindelfingen beleidigt

Ludwigsburg (ots) - Bondorf: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, die am Sonntag zwischen 09:00 Uhr und 12:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Baisinger Steig" in Bondorf beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, vermutlich beim Wenden, einen Audi, der in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub.

Sindelfingen: Vorfahrt missachtet

Sachschaden von etwa 17.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 17:40 Uhr in der Spitzholzstraße in Sindelfingen ereignete. Eine 44 Jahre alte Audi-Lenkerin fuhr von einem untergeordneten Zufahrtsbereich der Wohnblöcke in die Spitzholzstraße ein. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 34-jährigen VW-Lenker und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Böblingen: Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Bei einem Einsatz in der Brunnenstraße in Böblingen wurden am Sonntagabend zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen 18:10 Uhr geriet auf dem Gelände eines Autohändlers ein 22-Jähriger, der vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, mit einem Mitarbeiter in Streit. Der junge Mann, der offensichtlich das Gelände nicht verlassen wollte, schrie lautstark umher. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, wurde der 22-Jährige zunehmend aggressiver und begann den Mitarbeiter sowie die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Aufgrund seines Verhaltens wollten die Polizisten den Störenfried, während der Feststellung seiner Personalien, Handschließen anlegen. Der 22-Jährige wehrte sich dagegen und nahm gegenüber den Einsatzkräften eine drohende Haltung ein. Daraufhin musste er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei sperrte er sich, trat um sich und verletzte zwei Polizeibeamte. Letztendlich wurde der 22-jährige Querulant zum Polizeirevier Böblingen gebracht und ein Atemalkoholtest durchgeführt, bevor er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte rechnen.

Sindelfingen: Rettungsdienstmitarbeiter und Polizeibeamte beleidigt

Im Zuge eines medizinischen Notfalls wurde am Sonntag gegen 01:20 Uhr der Rettungsdienst in die Melli-Beese-Straße in Sindelfingen gerufen. Ein offensichtlich betrunkener Mann hatte sich in einem Vergnügungscenter mit einer Glasflasche am rechten Bein verletzt. Während die Mitarbeiter des Rettungsdienstes die blutende Schnittwunde versorgen wollten, wurden sie von dem 38-jährigen Verletzten mutmaßlich beleidigt. Darüber hinaus versuchte er einen der beiden Rettungsassistenten zu treten. Der Angriff konnte glücklicherweise abgewehrt werden. Nachdem ein Bekannter den Betrunkenen etwas beruhigt hatte, wurde er unter Polizeibegleitung vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige, der einen angebotenen Atemalkoholtest abgelehnt hatte beleidigte während des Transports einen der eingesetzten Beamten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, versuchter Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

