POL-LB: Asperg: alkoholisiert 38-Jähriger bricht in Bäckerei ein; Ludwigsburg: Einbruch in Lagerraum; BAB 81/Gerlingen: Unfall im Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots) - Asperg: alkoholisierter 38-Jähriger bricht in Bäckerei ein

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Sonntag gegen 6.00 Uhr nach Asperg in die Ruhrstraße aus, nachdem die Alarmanlage einer Bäckereifiliale ausgelöst hatte. Die Beamten umstellten die Bäckerei, die sich in einem Einkaufsmarkt befindet. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten fest, dass die Eingangsschiebetür gewaltsam aufgedrückt worden war. Zunächst fehlte vom Täter jede Spur. Bis sich plötzlich eine Kühlschranktür öffnete und ein Mann zum Vorschein kam. Der Tatverdächtige, ein 38 Jahre alter Mann, versuchte zunächst zu flüchten, beleidigte einen Polizeibeamten, stürzte schließlich und ließ sich dann widerstandslos vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest, den der 38-Jährige durchführte, ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Er wurde im weiteren Verlauf wieder auf freien Fuß gesetzt und muss nun mit einer Anzeige wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Einbruch in Lagerraum

Zwischen Samstag 11.00 Uhr und Montag 06.00 Uhr stieg ein bislang unbekannter Täter in einen Lagerraum einer Firma in der Straße Junkerleswiesen in Eglosheim ein. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Fenster, das er nach innen drückte, Zutritt in das Lager. Im Innern brach er eine Geldkassette auf, in der sich ein kleinerer Bargeldbetrag befand. Der Einbrecher stahl das Bargeld und ließ zudem auch einen Fernseher und einen Akkuschrauber mitgehen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich insgesamt auf rund 500 Euro belaufen.

BAB 81/Gerlingen: Unfall im Engelbergtunnel

Vermutlich weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Fahrzeugs setzte, war ein 27 Jahre alter Mercedes-Lenker am Sonntag gegen 03.20 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn in einen Unfall verwickelt. Der Mann kam zunächst von seinem Fahrstreifen ab, geriet nach links und kollidierte zweimal nacheinander mit der Tunnelwand. Durch den Aufprall erlitt er leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, so dass sich der 27-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da sich diverse Fahrzeugteile auf der Fahrbahn verteilt hatten, musste diese gereinigt werden. Hierzu wurde die Tunnelröhre Richtung Heilbronn kurzzeitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

