POL-LB: Leonberg: Gasalarm in Schnellrestaurant

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Gasalarm in Schnellrestaurant

Um 17.55 Uhr wurde ein vermeintlicher Gasaustritt in einem Schnellrestaurant in Leonberg-Ramtel gemeldet. Mehrere Gäste klagten über Atemnot, das Restaurant wurde geräumt. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr Leonberg im Rahmen ihrer Messungen ein Gasaustritt ausgeschlossen werden. Beim Betreten konnte allerdings der Geruch von Pfefferspray festgestellt werden, so dass ein Versprühen des Reizgases als Ursache wahrscheinlich erscheint. 13 Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Drei Personen meldeten sich im Nachgang Beschwerden, eine ärztliche Versorgung war hier jedoch nicht erforderlich. Nach Belüftung konnte der Betrieb um 18.30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr Leonberg war mit 5 Fahrzeugen und 30 Mann, der Rettungsdienst Böblingen war mit 5 Fahrzeugen und 9 Mann, sowie 3 Notärzten vor Ort.

