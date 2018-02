POL-LB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person in Leonberg-Höfingen

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag gegen 08.00 Uhr wurde ein 50-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Ditzinger Straße von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer erfasst und schwer verletzt. Der Fahrzeugführer flüchtete mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle in Richtung Leonberg, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Dieser wurde kurze Zeit später von seiner Lebensgefährtin auf der Straße liegend aufgefunden und vom verständigten Notarzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Ermittlungen hatte der 50-Jährige aus Richtung Allmandweg kommend die Ditzinger Straße in Richtung Friedhof überquert. Als dieser die Straße etwa zur Hälfte überquert hatte, wurde er von dem aus Richtung Ditzingen kommenden Fahrzeug erfasst. Bei diesem Fahrzeug soll es sich laut einem Zeugen um einen älteren VW Golf mit "LB"-Zulassung handeln. Dieses Fahrzeug war kurz zuvor mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Unfallstelle gefahren.

Die Unfallaufnahme und Ermittlungen wurden von der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Dienstsitz Stuttgart-Vaihingen, Tel.: 0711 / 68 69 230, übernommen. Weitere Zeugen, als auch der Fahrer des älteren VW Golf werden gebeten, sich dort zu melden.

