POL-LB: Sindelfingen: Diebstahl von zwei Krafträdern und Pkw-Kompletträdern; Herrenberg, Autobahn 81: Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Diebstahl von zwei Krafträdern sowie Pkw-Kompletträdern

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 05.00 Uhr, bis Samstag, 09.00 Uhr, in eine Gemeinschaftstiefgarage in der Anna-Reich-Straße auf noch nicht geklärte Art und Weise ein. Sie entwendeten zwei Krafträder sowie einen Satz Pkw-Kompletträder im Gesamtwert von etwa 24.000 Euro. Entwendet wurde ein Krad Aprilia Dorsoduro 900 sowie ein Krad Ducati Diavel. Das Krad Ducati war in einer abgeschlossenen Einzelgarage abgestellt, welche die Täter aufhebelten. Die Täter dürften einen entsprechenden Anhänger oder Lkw zum Abtransport der Fahrzeuge benutzt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Telefon 07031 / 697 - 0 in Verbindung zu setzen.

Herrenberg, Autobahn 81: Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 12.25 Uhr kam es auf der A81 in Fahrtrichtung Singen kurz vor der Anschlussstelle Herrenberg zu einem Auffahrunfall auf der linken Spur. Der 56 Jahre alte Fahrer eines Opel Astra musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte ein 31jähriger Fahrer eines Mercedes zu spät und fuhr auf den Opel auf. Aufgrund des Unfalls kam es zu kurzzeitigen Behinderungen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

