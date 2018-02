POL-LB: Ludwigsburg: Wohnungseinbruch;

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Wohnungseinbruch

Am Samstagabend zwischen 17.00 und 21.30 Uhr drangen unbekannte Täter nach Einwerfen der Verglasung einer Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in Ludwigsburg-Oßweil ein. Nach dem Durchsuchen sämtlicher Räume entwendeten sie Schmuck sowie zwei Mobiltelefone. Der Wert des Diebesguts sowie der beim Eindringen entstandene Sachschaden konnten noch nicht beziffert werden.

