POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein Leichtverletzter und Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 11:30 Uhr in Ludwigsburg ereignete. Ein 47 Jahre alter Opel-Lenker war zunächst auf der Friedrichstraße unterwegs und fuhr im weiteren Verlauf in den Kreuzungsbereich zur Alt-Württemberg-Allee ein. Hierbei stieß er mit einem 37-Jährigen zusammen, der mit seinem Renault die Alt-Württemberg-Allee befuhr. Der 37-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Er musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Da widersprüchliche Angaben zu den jeweiligen Ampelphasen im Raum stehen, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell