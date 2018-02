POL-LB: Ehningen: 29-Jähriger an Bushaltestelle niedergeschlagen; BAB 8/Sindelfingen: Unfallflucht; Weil der Stadt: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Ehningen: 29-Jähriger an Bushaltestelle niedergeschlagen

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt derzeit gegen zwei unbekannte Männer, die am Freitag gegen 07.00 Uhr einen 29-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Herrenberger Straße in Ehningen niederschlugen. Das Opfer wartete auf den Bus, als die Beiden plötzlich auftauchten und vermutlich mit einer Holzlatte auf ihn einschlugen. Der 29-Jährige ging hierauf zu Boden. Die beiden Täter flüchteten. Der verletzte Mann begab sich anschließend nach Hause. Ein Verwandter alarmierte schließlich die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Er beschrieb einen der Täter als Anfang 20 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Seine Haare waren nach hinten frisiert, außerdem trägt er einen Vollbart. Bekleidet war der Täter mit einer beigen Jacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten. sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

BAB 8/Sindelfingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag gegen 07.40 Uhr im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart auf der Überleitung von der Bundesautobahn 8 auf die Bundesautobahn 81 ereignete, sucht die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, Zeugen. Ein 40 Jahre alter VW-Lenker, der aus Richtung Karlsruhe kam, wollte im weiteren Verlauf die BAB 81 in Richtung Singen wechseln. Hierzu war er auf dem linken Fahrstreifen der Überleitung unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich einen schwarzen VW Golf fuhr, befand sich zunächst auf der rechten Spur und wechselte schließlich nach links. Mutmaßlich übersah er hierbei den 40-Jährigen, der daraufhin nach links auswich und gegen den Fahrbahnteiler prallte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Weil der Stadt: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW-Kleinbus, der am Freitag zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr in der Hermann-Schnaufer-Straße in Weil der Stadt am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/5277-0, entgegen.

