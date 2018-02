POL-LB: Verkehrsunfall in Marbach am Neckar; Körperverletzung in Bietigheim-Bissingen; Einbruch in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots) - Marbach am Neckar: Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13:15 Uhr in Steinheim an der Murr ereignete. Eine 37 Jahre alte Mercedes-Lenkerin war auf der Riedstraße unterwegs und wollte geradeaus in die Adalbert-Stifter-Straße fahren. Im Kreuzungsbereich zur Höpfigheimer Straße stieß sie beim Überqueren der Fahrbahn mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Renault-Lenker zusammen, den sie mutmaßlich übersah. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes abgewiesen und gegen einen Peugeot geschleudert, dessen 48-jährige Fahrerin auf der gegenüberliegenden Adalbert-Stifter-Straße im Einmündungsbereich stand. Durch den Unfall zog sich die 37-Jährige leichte Verletzungen zu. Ihr Mercedes sowie der Renault waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Bietigheim-Bissingen: Zeugen und Geschädigter nach Körperverletzung gesucht

Nach einer Körperverletzung, die sich am Donnerstag gegen 17:00 Uhr in der Mühlwiesenstraße in Bietigheim ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen und einen bislang unbekannten Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich auf Höhe einer Bäckerei ein 19-Jähriger zusammen mit seinem 16 Jahre alten Begleiter auf, als sie mit einem bislang unbekannten Geschädigten in Streit gerieten. Im Zuge der Streitigkeiten schlug der 19-Jährige wohl den Unbekannten, sodass er zu Boden ging. Nach der tätlichen Auseinandersetzung machten sich alle drei Beteiligten aus dem Staub. Eine Zeugin wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der 19-jährige Tatverdächtige und sein 16 Jahre alter Begleiter ermittelt werden. Bei dem unbekannten Geschädigten handelt es sich offenbar um einen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, der etwa 150 - 160 cm groß ist. Er hat blondes Haar, trug eine eckige Brille und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der Geschädigte und weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Schmuck und Bargeld gestohlen

Auf Schmuck und Bargeld hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag 02:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim eindrangen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten die Unbekannten in das Haus, das sie anschließend durchsuchten. Dabei stießen sie auf das Diebesgut, dessen Wert sich auf eine fünfstellige Summe beläuft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, zu melden.

