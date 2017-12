POL-LB: Sachbeschädigung an Kfz// Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag, 26.12.17, zwischen 01.30 Uhr und 03.05 Uhr wurde in Vaihingen / Enz in der Heilbronner Straße von Unbekannten die Heckscheibe eines PKW Renault eingeschlagen. Außerdem wurden an dem PKW alle vier Reifen zerstochen. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,-- Euro

