POL-LB: Einbruch in Weil im Schönbuch und Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots) - Weil im Schönbuch: Wohnungseinbruch

Am Montag zwischen 13.00-23.40 Uhr gelangten Einbrecher über einen Anbau eines Hauses in der Seestraße auf den Balkon im 2. Obergeschoss. Über eine dort gekippte Balkontür öffneten die Täter ein Fenster, stiegen in das Innere und entwendeten Bargeld von mehreren 100 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031/13-2500 entgegen.

Holzgerlingen: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen Sonntag den 17.12 und 24.12 hebelten Einbrecher an einem Wohnhaus in der Rosenstraße ein Fenster auf und entwendeten eine Münzsammlung in einem noch unbekannten Wert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031/13-2500 entgegen

