POL-LB: Wohnungseinbruch in Pleidelsheim, Asperg und Gerlingen

Ludwigsburg (ots) - Wohnungseinbruchsdiebstahl in Pleidelsheim

Am 25.12.2017, in der Zeit von 15:15 Uhr bis 21:30 Uhr kam es in Pleidelsheim im Fliederweg zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Es wurden Geld und Wertgegenstände im Wert von ca. 6000 Euro entwendet, der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Asperg

In der Zeit vom 19.12.2017- 25.12.2015 kam es in Asperg in der Schlesierstraße in einem Zweifamilienhaus zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter gelangten durch Hochschieben des Rollladens und Aufhebeln der Balkontür in die im ersten Obergeschoss gelegene Wohnung. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Kommoden und entwendeten mehrere Schmuckstücke im Gesamtwert von ca. 1500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Gerlingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Die Abwesenheit der Eigentümer am Montag zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr nutze ein unbekannter Täter aus, um in ein Einfamilienhaus im Heideweg in Gerlingen einzubrechen. Hierzu begab sich der Einbrecher zunächst auf die Gebäuderückseite und hebelte hier die Tür des Wintergartens auf, der an das Wohnhaus angebaut ist. Im Anschluss hebelte der Täter noch die Tür vom Wintergarten zum eigentlichen Wohnhaus auf und konnte so ins Gebäude gelangen. Im Haus erbeutete der Täter einen kleineren Bargeldbetrag und eine Armbanduhr. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

