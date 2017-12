POL-LB: Schönaich: Pkw fährt in Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots) - Am Montag gegen 19.55 Uhr befuhr eine 39Jährige mit ihrem Pkw Audi die K1051 von Steinenbronn in Fahrtrichtung Schönaich. Vermutlich auf Grund von Alkoholeinwirkung und der Handynutzung während der Fahrt verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Am Kreisverkehr der K1051 vor Schönaich kollidiert die Pkw-Lenkerin mit einem Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einem Baum und kam dort schlussendlich zum Stehen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem Unfall zog sich die 39jährige Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Schönaich war mit 2 Fahrzeugen und 4 Mann im Einsatz und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Der Audifahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde einbeahlten.

