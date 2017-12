Ludwigsburg (ots) - Am Montag, gegen 05:09 Uhr, verlor ein Pkw Chevrolet in der Leonberger Straße die Kontrolle und fuhr zunächst in Fahrtrichtung Glemseckstraße über eine Verkehrsinsel. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Bordstein auf den Gehweg. Dort prallte es an einer Glasfassade von einem Casino ab und kam schließlich auf dem Gehweg an einer Straßenlaterne zum Stehen. Hierbei zersplitterten an der Glasfassade drei große Schaufensterscheiben und der Rahmen der Fassade wurde beschädigt. Weiterhin wurden auf dem Gehweg mehrere Gegenstände massiv beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen wurden in der Nähe des Unfallortes von einer Streife angetroffen, nachdem sie sich zuvor zu Fuß entfernt hatten. Da beide Personen unter Alkoholeinwirkung standen und noch geklärt werden muss, wer am Steuer saß, wurde von beiden Insassen Blutproben entnommen.

