Ludwigsburg (ots) - Weil im Schönbuch - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag um 17:52 Uhr fuhr der 33-jährige Pkw-Lenker mit seinem Jeep die Hauptstraße in Weil im Schönbuch in ortsauswärtiger Richtung. Kurz nach der Einmündung Breitensteiner Weg kam er aufgrund alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw der Marke Seat. Durch den Zusammenprall wurde der beschädigte Seat auf einen weiteren geparkten Pkw der Marke Skoda geschoben, welcher wiederum einen ebenso geparkten Pkw der Marke Peugeot beschädigte. Danach setzte der Jeep-Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Er konnte durch eine Streifenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem Jeep-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der BAB 81, Gemarkung Möglingen

Am Sonntag, gegen 05:50 Uhr, befuhr eine 27jährige Mercedes Benz Fahrerin den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn. Sie kam vermutlich aufgrund Alkoholeinfluss zunächst nach links von der Fahrbahn ab, sodass sie nach rechts gegenlenken musste. Dadurch drehte sich der Pkw um 180 Grad. Das Fahrzeug schlitterte vom linken Fahrstreifen bis zum Standstreifen. Dort kollidierte das Fahrzeug mit der Leitplanke und kam anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt zirka 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde einbehalten.

Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit verletztem Radfahrer

Ein 55jähriger Mann befuhr am Sonntag, gegen 18:45 Uhr, mit seinem Pedelec die Eisenbahnstraße von der Härtestraße kommend. Kurz vor der Kreuzung Pflugfelder Straße fuhr er am rechten Fahrbahnrand gegen einen Pflanzentopf. Hierbei wurde der Fahrer vermutlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit nach vorne über den Lenker geworfen und prallte gegen die Bordwand eines Kleinlastwagens, welcher unmittelbar vor dem Pflanzentopf ordnungsgemäß geparkt war. Der Fahrer trug keinen Helm und verletzte sich hierbei schwer am Kopf. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von zirka 50 Euro. Am Lkw entstand kein Sachschaden, die Höhe des Schadens am Pflanzentopf konnte noch nicht beziffert werden. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen mit Notarzt vor Ort. Der Pedelec Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell