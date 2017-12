Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen - Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr wurde in der Eyachstraße in Sindelfingen durch einen unbekannten Täter ein geparktes Fahrzeug der Marke Mercedes Benz, C-Klasse an der Fahrerseite verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Herrenberg - Sachbeschädigung an Kraftomnibus

Zwischen Samstag 16:30 Uhr und Sonntag 08:45 Uhr warf ein unbekannter Täter einen Stein gegen die Scheibe eines Kraftomnibusses der Marke Setra, welcher in der Marienstraße geparkt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Freiberg am Neckar - Diebstahl von Mokick

Zwischen Samstag 14:00 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr wurde das in der Neckarstraße verschlossen abgestellte Mokick der Marke Kreidler im Wert von circa 2.000 Euro gestohlen. An dem Mokick war das Versicherungskennzeichen 689 VHI angebracht.

