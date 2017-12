Ludwigsburg (ots) - Ditzingen: Einbruch in Gaststätte

Unbekannte Täter ließen sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Gaststätte in der Schuckertstrasse einschließen. Nachdem die Gaststätte leer war, wurde die Innentür mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen. Hier brachen die Täter drei Spielautomaten auf. Außerdem wurde aus dem Geldbeutel der Bedienungen Bargeld entwendet. Insgesamt wurden mehrere tausend Euro gestohlen. Anschließend verließen die Täter die Gaststätte im hinteren Bereich über das Fenster. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro beziffert.

Magstadt: Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag gegen 23.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohngebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss gelangten sie zunächst in eine ehemalige Werkstatt und im Anschluss in das dortige Wohngebäude. Hierbei wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Schönaich: Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, 14.25 Uhr, bis Sonntag, 13.00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Fronäckerweg. Hierzu hebelten die Täter die Terrassentür auf. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Böblingen: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Am Sonntag gegen 19.40 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Schlotterbeckstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Hauptgebäude. Hierbei wurden sämtliche Schränke in den Büroräumen und die angrenzenden Wohnräume des Geschäftsinhabers durchwühlt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Weiterhin wurden zwei Überseecontainer, die auf dem dortigen Firmengelände stehen, aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht genau beziffert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell