Ludwigsburg (ots) - Kornwestheim:

Von Samstag, 05:00 Uhr bis Sonntag 15:50 Uhr, brachen unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung in der Rechbergstraße auf und stiegen ein. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht und verschiedene Behältnisse geöffnet. Über die Art und den Wert des Diebesguts, sowie den entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Im Zeitraum von Mittwoch, 12:30 Uhr bis Sonntag, 21:30 Uhr, brach unbekannter Täter ein Fenster im Erdgeschoss eines Hauses in der Hornbergstraße auf und gelangte so ins Haus. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Außerdem wurde versucht einen Tresor aufzubrechen. Zum entstandenen Sachschaden kann noch nichts gesagt werden.

Bietigheim-Bissingen:

Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch, 14:00 Uhr und Sonntag, 14:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße ein, indem sie über ein Badfenster einstiegen. Im Haus wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 350 Euro.

Freudental:

Am Sonntag, zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Fenster des Wohnhauses in der Bergstraße ein und gelangten so ins Innere. Das Haus wurde durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Großsachsenheim:

In der Nacht zum Sonntag, zwischen 23:00 Uhr und 08:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Marktgebäude im Industriegebiet ein. Dazu wurde das Schutzgitter eines Fensters herausgerissen und das Fenster eingeschlagen. Im Markt wurde versucht in den Büroraum einzubrechen, was nicht gelang. Die Täter verließen die Tatörtlichkeit ohne Diebesgut. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

