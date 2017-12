POL-LB: Fälle von Einbruchdiebstahl in Markgröningen, Ludwigsburg und Herrenberg

Ludwigsburg (ots) - Markgröningen: Einbrecher sucht Elektrofachgeschäft heim

Am frühen Samstag zwischen 02:00 und 03:00 Uhr warf ein noch unbekannter Täter die Glasscheibe eines Elektrofachgeschäfts im Gewerbegebiet im Osten Markgröningens mittels eines Gullydeckels ein. Aus dem Vorraum des Geschäfts wurde dann ein weißer Staubsauger des Herstellers Miele im Wert von rund 320 Euro entwendet. Auf Grund von entsprechenden Geräuschen, die in der Nachbarschaft wahrgenommen wurden, dürfte die Glasscheibe gegen 02:30 Uhr eingeworfen worden sein. Des Weiteren wurde in der Nähe des Tatorts ein Pkw beobachtet, der sich ohne eingeschaltetes Licht von der Örtlichkeit entfernte. Hierbei soll es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug der Marke Smart gehandelt haben. Wer in diesem Zusammenhang weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07042 9410 beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden.

Ludwigsburg: Wohnungseinbruch im Stadtteil Eglosheim

Ein Einfamilienhaus im Osten von Eglosheim wurde am Samstag zwischen frühem Nachmittag und den Abendstunden von einem Einbrecher heimgesucht. Wie so oft konnte mit einem Hebelwerkzeug die Terrassentür geöffnet werden. Im Schlafzimmer entwendete der bislang unbekannte Täter aus einem Möbelstück einen dreistelligen Bargeldbetrag und verließ daraufhin das Haus wieder. An der Terrassentür hinterließ er zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Herrenberg: Einbrecher erbeutet Schmuckschatulle in Kuppingen

Am Samstagabend zwischen 21:00 und 21:15 Uhr schlug mindestens ein Einbrecher in einem großen Wohnhaus an der Ortsdurchfahrt des Stadtteils Kuppingen zu. Eine Bewohnerin hatte im Haus verdächtige Geräusche gehört und zwei Personen in unmittelbarer Nähe des Hauses gesehen. Kurz darauf konnte im Schlafzimmer einer Wohnung ein offen stehendes Fenster und das Fehlen einer Schmuckschatulle mit Schmuck in einem niedrigen vierstelligen Wert festgestellt werden. Wie der oder die Täter in die Wohnung gelangt sind, konnte angesichts der vorgefundenen Spuren bislang aber noch nicht eindeutig geklärt werden. Bei den auffälligen Personen, die im Tatzeitraum nahe dem Haus beobachtet wurden, handelt es sich laut Zeugenangaben wahrscheinlich um einen Mann und eine kleine Frau oder ein größeres Kind. Des Weiteren sprach eine Bewohnerin kurz darauf mit einer etwa 50-jährigen Frau mit etwas dunklerem Teint, die einen hellen Mantel trug und sich vor dem Haus nach einem Hotel erkundigte. Eine anschließende Fahndung durch Streifen des Polizeireviers Herrenberg in der Umgebung führte nicht mehr zum Antreffen entsprechender Personen.

