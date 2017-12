POL-LB: Verkehrsunfälle in Murr, bei Großbottwar und auf der BAB 81 Gemarkung Rottenburg am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Murr: Hoher Sachschaden nach Missachtung einer roten Ampel

Im Gewerbegebiet "Im Langen Feld" kam es an der Einmündung der gleichnamigen Straße in die Landesstraße 1125 am Samstag um 07:50 Uhr zu einem Unfall zwischen drei Pkw. Der 26-jährige Unfallverursacher befuhr auf Höhe der dortigen Tankstellen die L1125 von Murr in Richtung Pleidelsheim, überfuhr dann die dortige Ampel trotz Rotlicht und stieß mit dem rechten Heckbereich eines entgegen kommenden Audi einer 29-Jährigen zusammen, die gerade dabei war, bei grüner Ampel nach links in die Straße "Im Langen Feld" abzubiegen. Durch den Aufprall wurde der VW des Verursachers nach links abgewiesen, wo er auf dem Linksabbiegerstreifen der Gegenfahrbahn in die Front eines weiteren VW einer 53-Jährigen prallte, die ebenfalls gerade beabsichtigt hatte, hinter dem Audi links abzubiegen. Anschließend geriet der Verursacher mit seinem VW über den linken Fahrbahnrand hinaus und kollidierte dort mit einem Zaun, der ebenfalls beschädigt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife eine leichte Alkoholisierung des Verursachers fest und unterzog ihn einer Blutprobe. Die Gesamthöhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Der VW des Verursachers und der beteiligte Audi mussten auf Grund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden.

Großbottwar: Pkw kippt in Kurve um - Fahrer schwer verletzt

Ein 54-jähriger Mann befuhr am Samstagnachmittag um 15:25 Uhr die Kreisstraße 1676 von Winzerhausen kommend in Richtung Großbottwar. In einer Rechtskurve kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet mit seinem Kleinwagen der Marke Renault gegen die ansteigende Böschung, wodurch der Pkw nach links umkippte und auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Fahrer konnte den Pkw verlassen und wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben dem Pkw wurden auch Verkehrseinrichtungen am Fahrbahnrand beschädigt. Insgesamt beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf geschätzte 1.300 Euro. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgerichtet und abtransportiert.

BAB 81 Gemarkung Rottenburg am Neckar: Auffahrunfall fordert mehrere Leichtverletzte

Auf dem rechten der dortigen zwei Fahrstreifen der BAB 81 von Stuttgart in Richtung Singen kam es am Samstag gegen 17:20 Uhr kurz vor der Ausfahrt Rottenburg zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein 53-Jähriger prallte mit seinem Audi ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vor ihm fahrenden Ford. Die konkrete Ursache dieses Fehlverhaltens konnte bislang nicht eindeutig ermittelt werden. Durch den Aufprall wurde im Fahrzeug des Unfallverursachers ein 15-jähriges Mädchen leicht verletzt. Der Fahrer und zwei weitere Insassen blieben offenbar unverletzt. Von den insgesamt fünf Insassen des Ford wurden die 47-jährige Fahrerin, ein 12-jähriges Mädchen und 15-jähriger Junge leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 15.000 Euro.

