POL-LB: Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfall mit verletzter Person bei Großbottwar und nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Großbottwar: Überholender Pkw wird nach Unfall gesucht

Am Samstag gegen 16:40 Uhr verletzte sich eine junge Frau auf der Landesstraße 1115 (Verbindungsstrecke zwischen Backnang und BAB 81) auf Höhe Großbottwar bei einem Unfall, der laut Zeugenangaben durch den Überholvorgang eines bislang unbekannten Pkw (möglicherweise ein weinroter Kleinwagen) verursacht worden sein soll. Die 21-jährige Geschädigte befuhr die Strecke in Richtung Autobahn mit ihrem Fiat kurz nach der Senke bzw. der Abzweigung der Landesstraße 1100, als ein in Richtung Backnang fahrender Pkw zwei weitere Fahrzeuge überholte und die 21-jährige Fiat-Fahrerin damit in Bedrängnis brachte, so dass diese sich gezwungen sah, nach rechts auszuweichen. Hierbei geriet sie in die dortige Böschung, wodurch an ihrem Pkw im Frontbereich Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand und die Frau leichte Verletzungen erlitt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet sämtliche Verkehrsteilnehmer, die zum Unfallzeitpunkt den Streckenabschnitt befuhren, oder allgemein Hinweise zu dem überholenden Pkw geben können, sich unter der Rufnummer 07144 9000 zu melden.

Ludwigsburg: Fahrer eines Audi-Cabriolets verursacht Schaden und flüchtet

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht den Fahrer eines dunklen Audi-Cabriolets, der am Freitag zwischen 13:20 und 13:30 Uhr auf einem Parkplatz am Ende der Leonberger Straße nahe des Zentralen Omnibusbahnhofs Ludwigsburg beim Rückwärtsfahren einen geparkten KIA rammte und stark beschädigte. Laut Zeugen soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen und dunklen kurzen Haaren handeln. Zum Unfallzeitpunkt habe er einen dunklen Jogginganzug getragen und möglicherweise einen kurzen Stoppelbart. Sein Cabriolet der Marke Audi soll mattschwarz-lackiert oder foliert gewesen sein und ein LB-Kennzeichen geführt haben. An dem KIA hatte er gemäß erster Schätzung einen Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro verursacht, besichtigte dann laut Zeugen den Schaden und fuhr unerlaubter Weise weg. Auf Grund des starken Personenverkehrs am Unfallort dürften zahlreiche Zeugen den Vorfall mitbekommen haben. Diese werden aufgefordert, sich unter der Rufnummer 07141 18-5353 zu melden.

