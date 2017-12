POL-LB: Fahrzeugbrand in Asperg

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, in der Boschstraße in Asperg. Passanten bemerkten auf einem dortigen Firmengelände einen Ford, welcher im Frontbereich brannte. Die herbeieilenden Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass das Feuer einen daneben stehenden Trabant ebenfalls erfasste. Durch den Brand wurde auch die Außenfassade der angrenzenden Firma beschädigt. Als Brandursache wird bislang von einem technischen Defekt ausgegangen. An beiden Pkw sowie an der Außenfassade entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35000 Euro. Die Feuerwehr Asperg war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

