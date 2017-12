POL-LB: Besigheim - Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, 23.12.2017, gegen 04:45 Uhr, wurde eine Streife des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen auf einen Audi aufmerksam, welcher in der Gottlob-Müller-Straße in Besigheim eine rote Ampel überfuhr. Um sich der anschließenden Kontrolle zu entziehen, beschleunigte der Fahrer seinen Pkw und entfernte sich über die Riedstraße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Bahnhofstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte einen geparkten Fiat und schleuderte in Folge gegen ein Schaufenster eines dortigen Ladengeschäfts. Anschließend setzte der 20-jährige seine Flucht zu Fuß fort, kehrte jedoch wieder zu seinem Fahrzeug zurück. Beim Fahrer des Audis konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Audi sowie der Führerschein des Audi-Fahrers wurden beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen sowie am Schaufenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

