POL-LB: Ludwigsburg - Pizza im Backofen vergessen

Ludwigsburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte in ein Mehrfamilienhaus in die Wernerstraße gerufen. Durch Bewohner des Hauses wurde ein aktiver Rauchmelder gemeldet. Die Wohnungstür wurde durch die Feuerwehr geöffnet. In der Wohnung befand sich ein 20-jähriger Mann, welcher durch die Rettungskräfte geweckt werden musste. Er hatte eine Pizza im Backofen vergessen, weshalb es zur Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr Ludwigsburg war neben dem Rettungsdienst sowie einer Streife des Polizeireviers Ludwigsburg mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

