POL-LB: Tageswohnungseinbruch in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, in der Zeit zwischen 12.00 und 19.20 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter durch die Balkontüre, welche sie mittels eines Werkzeugs aufgehebelt haben, in eine im ersten Obergeschoss liegende Wohnung in der Heubergstraße ein. Es wurde Schmuck von bislang unbekanntem Wert entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell