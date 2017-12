POL-LB: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Verkaufsraum in Asperg

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, gegen 01.50 Uhr warfen in Asperg, in der Weimarstraße unbekannte Täter einen zuvor entnommenen Gully Deckel in die Schaufensterscheibe eines Elektronikgeschäftes. Die Täter drangen über die zerstörte Schaufensterscheibe in den Verkaufsraum ein und entwendeten mehrere Elektronikartikel. Die Täter flüchteten zu Fuß zu einem in der Nähe abgestellten Pkw mit welchem sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte flüchteten. Das Diebesgut kann bislang noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden an der zerstörten Schaufensterscheibe beträgt 2.000,- EUR. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel.: 07154/13130 oder beim Polizeipräsidium Ludwigsburg unter Tel.: 07141/189 zu melden.

