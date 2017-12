POL-LB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Steinheim an der Murr, Ortsteil Kleinbottwar

Ludwigsburg (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, 12.30 Uhr bis 21.15 Uhr drang in Steinheim an der Murr, Ortsteil Kleinbottwar, im Bereich der Paul-Aldinger-Straße, ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus ein, indem er den geschlossenen Rollladen hochstemmte und die Terrassentüre aufhebelte. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schränke durchwühlt. Das entwendete Diebesgut kann bislang noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentüre beträgt 1.000,- EUR. Zeugen, welche Hinweise auf den/die Täter geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Marbach unter Tel.: 07144/9000 oder beim Polizeipräsidium Ludwigsburg unter Tel.: 07141/189 zu melden.

